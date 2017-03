United prepara oferta de peso para tirar Neymar do Barcelona

Interesse

O jornal catalão Sport divulgou nesta segunda-feira que o Manchester United está preparando uma ofertar milionária para tirar Neymar do Barcelona. De acordo com a informação divulgada, o time inglês está disposto a pagar a multa rescisória do astro, que é de 200 milhões de euros (R$ 674 milhões), para contar com o atacante na próxima temporada.

Recentemente, Neymar renovou com o Barcelona até 2021. Caso o brasileiro acerte com os ingleses, ele se tornará o jogador mais caro da história, superando a ida de Pogba para o próprio Manchester United. De acordo com a publicação, os Red Devils querem pagar 25 milhões de euros por temporada (R$ 84,25 milhões) para o brasileiro.

Neymar chegou ao Barcelona em 2013 e rapidamente caiu nos braços da torcida catalã. Pelo clube espanhol, o jogador já conquistou dois Campeonatos Espanhóis, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, além de outros títulos.