Uruguai convoca Martín Silva e Arrascaeta para jogo contra o Brasil

Rival nas Eliminatórias

Adversária do Brasil em 23 de março, em Montevidéu, pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, a seleção uruguaia também foi convocada nesta sexta-feira.

O técnico Oscar Tabárez divulgou a lista com 24 nomes. Dois jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados: o goleiro Martín Silva, do Vasco, e o meia Giorgian de Arrascaeta, do Cruzeiro.

Martín Silva, inclusive, deverá ser o titular do jogo no Estádio Centenário, em Montevidéu, já que o Muslera, do Galatasaray, está suspenso.

Também suspenso pelo segundo cartão amarelo para o confronto contra o Brasil, o atacante Luis Suárez, do Barcelona, está na relação. Ele participará normalmente dos treinos e estará em condições legais para enfrentar o Peru no dia 28, em Lima.

A lista do convocados

Goleiros

Fernando Muslera (Galatasaray)

Martín Silva (Vasco)

Martín Campaña (Independiente)

Defensores

Diego Godín (Atlético de Madrid)

José María Giménez (Atlético de Madrid)

Sebastián Coates (Sporting)

Gastón Silva (Granada)

Maximiliano Pereira (Porto)

Alejandro Silva (Olimpia)

Álvaro Pereira (Cerro Porteño)

Meias

Matías Vecino (Fiorentina)

Egidio Arévalo Ríos (Atlas-MEX)

Mathías Corujo (Universidad de Chile)

Jonathan Urretaviscaya (Pachuca-MEX)

Diego Laxalt (Genoa)

Carlos Sánchez (Monterrey-MEX)

Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro)

Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders-EUA)

Gastón Ramírez (Middlesbrough)

Atacantes

Edinson Cavani (PSG)

Abel Hernández (Hull City)

Diego Rolan (Bordeaux)

Cristhian Stuani (Middlesbrough)

Luis Suárez (Barcelona)

