Valtteri Bottas lidera terceira manhã de testes em Barcelona

Fórmula 1

O piloto da Mercedes, Valtteri Bottas, liderou confortavelmente a sessão da manhã desta quarta-feira no Circuito da Catalunha, em Barcelona, usando os pneus mais macios da Pirelli numa sucessão de voltas rápidas.

O finlandês pulou para a ponta logo cedo, usando os macios, antes de superar a barreira do 1:20 nos supermacios, e melhor ainda mais nos ultramacios.

Bottas por fim terminou com um tempo de 1:19.705, quase um segundo e meio mais rápido do que o resto do pelotão, a maioria deles cravando seus melhores tempos nos macios.

A Mercedes continuou sua abordagem de dividir o dia, com Bottas completando a distância de uma corrida, antes de passar o carro para seu companheiro Lewis Hamilton para o período da tarde.

Daniel Ricciardo foi o segundo com pneus macios, cravando em 1:21s baixo, tendo passado um longo período na garagem da Red Bull enquanto os mecânicos faziam ajustes aerodinâmicos.

Jolyon Palmer (também usando macios), terminou alguns décimos atrás, recuperando-se de uma rodada logo cedo na entrada da Curva 3, que deixou seu RS17 preso na brita e forçou bandeiras vermelhas.

Apesar de ter apenas usado o composto médio, Sebastian Vettel, que se juntou ao Bottas em completar a distância de uma corrida, ficou em quarto, logo atrás de Ricciardo e Palmer.

Marcus Ericsson, agora completando um dia na Sauber, num programa ligeiramente revisado, foi outro a usar os pneus supermacios para terminar em quinto.

O novato da Williams, Lance Stroll, teve um tempo extra com o FW40, depois de uma rodada estragar seu primeiro dia, e completou mais de 50 voltas, seu melhor tempo (nos macios) foi o suficiente para a sexta posição.

Mas ele sofreu mais problemas quando a bandeira quadriculada veio para encerrar o período da manhã, sofrendo uma rodada no setor intermediário e não conseguindo trazer o carro de volta para os boxes.

Stroll terá outro meio período com o carro na quinta-feira, quando o circuito espanhol será artificialmente molhado para que as equipes testem os pneus intermediários e chuva.

A Force India, tendo já testado Sergio Perez e Esteban Ocon, optou por dar ao Alfonso Celis Jr. uma chance no VJM10, depois de sua aparição na pré-temporada do ano passado.

Celis Jr. passou a manhã cerca de 20 segundos fora do ritmo, mas melhorou nos pneus macios para ficar em sétimo, à frente de Fernando Alonso (macios) e Daniil Kvyat (médios).

Alonso adicionou mais 28 voltas à quilometragem da McLaren, pelo menos dando a distância de uma corrida para a equipe em dois dias e meio de testes, porém ficou quatro segundos fora do ritmo da liderança.

Romain Grosjean teve sua primeira experiência com o Haas VF-17, depois de dois dias de Kevin Magnussen, completando 27 voltas, a menor quilometragem da manhã, e ficando com a lanterna.

Confira os tempos da manhã desta quarta-feira em Barcelona:

1) Valtteri Bottas (Williams), 1.19.705 (Ultramacios), 75 voltas

2) Daniel Ricciardo (Red Bull), 1.21.153 (Macios), 48

3) Jolyon Palmer (Renault), 1.21.396 (Macios), 51

4) Sebastian Vettel (Ferrari), 1.21.609 (Médios), 69

5) Marcus Ericsson (Sauber), 1.21.824 (Supermacios), 54

6) Lance Stroll (Williams), 1.22.351 (Macios), 55

7) Alfonso Celis (Force India), 1.23.761 (Macios), 39

8) Fernando Alonso (McLaren), 1.23.832 (Macios), 28

9) Daniil Kvyat (Toro Rosso), 1.23.952 (Médios), 31

10) Romain Grosjean (Haas), 1.25.133 (Macios), 27