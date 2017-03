Vasco anuncia demissão do técnico Cristóvão Borges

Fora

O Vasco anunciou, no início da tarde desta sexta-feira, a demissão do técnico Cristóvão Borges. A decisão foi tomada um dia depois da eliminação vascaína na Copa do Brasil para o Vitória.

Cristóvão estava no cargo desde novembro do ano passado. Ele conseguiu conduzir o time a um acesso sofrido para a Série A do Brasileirão e, na Taça Guanabara, acabou eliminado para o Flamengo na semifinal.

Nota oficial do Vasco:

"A direção do Club de Regatas Vasco da Gama comunica a saída do treinador Cristóvão Borges a partir desta sexta-feira (17/03). O Vasco agradece os serviços prestados pelo profissional, que sempre trabalhou com dedicação."



