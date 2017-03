Veja a mudança na regra das oitavas de final da Libertadores

Troca tudo

A primeira rodada da Libertadores começou de forma positiva para os brasileiros. Mas as novas regras da competição sul-americana podem tirar uma importante vantagem que os melhores colocados tinham até a edição passada.

Até o ano passado, os duelos das oitavas de final eram definidos pela colocação entre os 16 times que avançavam na classificação geral da fase de grupos, com os melhores primeiros colocados jogando contra os melhores segundos: 1º contra o 16º, 2º contra o 15º e assim sucessivamente.



Agora, serão separados os primeiros dos segundos colocados em dois grupos diferentes. Um sorteio será realizado e tirará um representante de cada pote, definindo o confronto. Ou seja: qualquer primeiro colocado na fase de grupos pode pegar qualquer segundo colorado.



Outra mudança importante também foi o fim do confronto forçado entre dois times do mesmo país na semifinal.



