Veteranos, Overeem e Hunt faturaram mais de R$ 2 milhões no UFC 209

Bolso cheio

Overeen fatura milhões no UFC

Overeen fatura milhões no UFC Foto: UFC / Divulgação

Após o UFC 209, realizado no último dia 4 de março, em Las Vegas (EUA), a Comissão Atlética do Estado de Nevada divulgou os valores das bolsas pagas declaradas pelo Ultimate. Os lutadores que mais faturaram no evento foram os veteranos Alistair Overeem e Mark Hunt, que embolsaram US$ 750 mil (cerca de R$ 2,3 milhões).

Campeão dos meio-médios, Tyron Woodley, que manteve o cinturão da categoria em revanche contra Stephen Thompson após triunfo na decisão dos juízes, faturou uma bolsa de US$ 500 mil (cerca de R$ 1,5 milhão). Seu rival, Thompson, levou US$ 380 mil (cerca de R$ 1,1 milhão).



Brasileiros em ação no show, Iuri Marajó e Luis Henrique "KLB" também tiveram suas bolsas divulgadas. O primeiro recebeu US$ 60 mil (R$ 210 mil), enquanto o segundo embolsou US$ 16 mil (R$ 49,6 mil).

Vale lembrar que tais valores são apenas aquelas declarados pelo UFC para a comissão atlética. Prêmio, bônus, direitos de imagem, entre outros pagamentos não são divulgados.

Confira as bolsas dos atletas do card principal do UFC 209

Tyron Woodley - US$ 500 mil

Stephen Thompson - US$ 380 mil

David Teymur - US$ 28 mil

Lando Vannata - US$ 25 mil

Daniel Kelly - US$ 54 mil

Rashad Evans - US$ 150 mil

Cynthia Calvillo - US$ 20 mil

Amanda Cooper - US$ 17 mil

Alistair Overeem - US$ 750 mil

Mark Hunt - US$ 750 mil



