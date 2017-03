Viagens, lesões e suspensão: Fluminense em apuros para a final contra o Flamengo

Campeonato Carioca

Enquanto o Flamengo tem uma semana cheia para descanso e preparação, o Fluminense passa por dias desgastantes antes da final da Taça Guanabara. Além do futebol duro praticado pelo Sinop-MT, na Copa do Brasil, e dos poucos dias de treino, o Tricolor encontrou dificuldades que podem prejudicar a equipe e entra baleado no clássico de domingo.

Leia mais:

A razão do sucesso do Novo Hamburgo no Gauchão

"Torço por um Gre-Nal com bastante gol e pouca polêmica", diz Vuaden

Conheça os principais nomes cogitados para a vaga de técnico do Barcelona



O gramado do estádio Gigante do Norte foi uma delas. Abel criticou o estádio e Renato Chaves disse quase ter se lesionado por conta do estado do gramado. Além disso, por conta de más condições climáticas, o voo que partiria de Sinop para Cuiabá foi cancelado e a delegação teve que percorrer cerca de 500km de ônibus - em aproximadamente sete horas de viagem.

Em campo, a situação piorou. O volante Orejuela sofreu entrada dura nos minutos finais da partida, torceu o pé e é dúvida para o Fla-Flu. O treinador já tinha problemas com outros dois titulares e tem poucas alternativas para montar o time. Contra o Madureira, no último sábado, Douglas foi expulso - e cumpre suspensão - e Scarpa também sofreu entorse no tornozelo e não tem presença garantida na final. Cavalieri, que não joga desde a estreia do Carioca, é outro que não tem condições de jogo.

Os prováveis substitutos no meio ainda não foram definidos, mas pouco jogaram no ano. Pierre fez apenas um jogo completo no ano, assim como Luiz Fernando. Wendel, outra opção, tem apenas um jogo no profissional e pouca experiência para um clássico. Para o lugar de Scarpa, Richarlison pode ser escalado, assim como na última partida. O meia Marquinho corre por fora, mas pode ser improvisado no lugar de Douglas ou do camisa 10.