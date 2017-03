VÍDEO: torcedor uruguaio alerta a Seleção Brasileira para a tradição do Rei de Copas

Orgulho charrua

Com 23 pontos, o Uruguai ocupa a segunda posição nas Eliminatórias. Está atrás apenas do Brasil, adversário desta noite. O orgulho da torcida local pelo momento da equipe é evidente. Um grande número de torcedores é aguardado nesta noite no Centenário.

Mas o orgulho vai além. O uruguaio Fernando foi para os arredores do estádio lembrando que há muita história envolvendo a Celeste. Vestido de maneira irreverente, o torcedor fez questão de ressaltar que o Uruguai é o Rei de Copas — nenhum outro país conquistou a Copa América mais vezes que seu país natal, detentor de 15 títulos. A Argentina vem na sequência, com 14, e o Brasil tem oito.



