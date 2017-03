Walter é apresentado no Atlético-GO e diz que "relaxou" no controle do peso

Casa novo

Vindo do Goiás, maior rival do Atlético-GO, o experiente atacante Walter foi apresentado nesta terça-feira no seu novo clube. Sempre com bom humor, o jogador de 27 anos não deixou de responder sobre o excesso de peso. Ele prometeu emagrecer após um tempo de "relaxamento" na antiga casa e mostrou entusiamo com a disputa da Série A, competição que o time disputará após o título da Série B em 2016.

– A gente pode ir ao melhor médico. Mas se você não quiser, não resolve. Dei uma relaxada, mas hoje estou empolgado. Jogar uma Série A é diferente, isso pesou muito. Vou trabalhar para ficar muito tempo aqui no Atlético-GO. O apoio que tive aqui no clube foi muito importante. Espero retribuir – disse.

Walter, que foi revelado pelo Inter e passou também por Porto, Fluminense, Cruzeiro e Atlético-PR, deixou o Goiás após agredir um companheiro do clube, o goleiro Matheus, e ser expulso pela diretoria. O atacante lamentou o ocorrido e prometeu "contar até 20" quando tiver outra briga.

– Fiquei muito triste. Aprendi muito com o que aconteceu. Quando tiver uma briga, vou contar até 20. Depois você se arrepende. Muita gente disse que eu agredi o Matheus e que faria de novo, o que não é verdade. Eu estava com o coração apertado porque não tinha falado pessoalmente com o Matheus. Mas felizmente, quando fui buscar minhas coisas, contei com a ajuda do Márcio e falei com o Matheus. Pedi desculpas. É um bom garoto.

O Atlético folga no Campeonato Goiano neste meio de semana, mas volta a jogar no sábado, fora de casa, contra o Rio Verde, provavelmente já com Walter. A equipe está em segundo lugar no grupo B, com 17 pontos em 10 jogos.

