Wand comemora luta com Sonnen e promete "meter a porrada"

Provocação

Depois do anúncio de que fará a luta principal do Bellator 180, Wanderlei Silva não perdeu tempo, foi até sua conta oficial no Facebook e confirmou o acerto para a luta contra Chael Sonnen. O ex-lutador do Pride e do UFC deixou sua provocação direcionada do rival americano.

O combate só acontece no dia 24 de junho, em Nova York. Mas o brasileiro já começou a fazer a promoção do show que acontece no lendário Madison Square Garden.

— O contrato está fechado. É uma rivalidade antiga, que finalmente vai ser resolvida. Queria muito poder fazer minha luta de número 50, mas tinha que ser contra ele (Sonnen). Vai ser contra ele e vou meter a porrada nele (...) Estou treinando duro, ralando e espero representar a torcida de vocês — declarou Wand, em vídeo publicado aos fãs no Facebook.

Wanderlei Silva não luta desde março de 2013, quando nocauteou Brian Stann em confronto no UFC Japão. Já Sonnen voltou ao MMA em janeiro, após três anos, e foi finalizado por Tito Ortiz.