Wenger colocou Sánchez no banco como castigo por briga, diz jornal

Futebol

O técnico Arsene Wenger teve uma proposta ousada na derrota contra o Liverpool por 3 a 1. O francês escalou Olivier Giroud na equipe titular no lugar de Alexis Sánchez, principal jogador do Arsenal, que ficou no banco de reservas.

Leia mais:

Kane mantém Tottenham na vice-liderança da Premier League

Em decisão com três brasileiros, Demoliner é vice nas duplas

Times gaúchos vencem fora de casa na nona rodada do returno da Superliga



Wenger afirmou antes da partida havia sido uma escolha técnica, já que queria explorar as jogadas pelo alto com Giroud e Welbeck. No entanto, o jornal "The Independent" afirma que foi um castigo ao chileno por uma briga com um companheiro durante o treinamento. Ainda de acordo com a publicação, a briga teve início no campo e seguiu para os vestiários.



– A decisão também ocorreu pelo fato do técnico do Arsenal estar cada vez mais desapontado com a maneira petulante com que Sánchez vem agindo, e também com a maneira como ele "explode" quando as coisas não vão da maneira que ele planeja - diz o "Independent".



Durante a entrevista coletiva após a partida contra os Reds, Wenger explicou sua decisão.



– Todos podem chegar a mesma conclusão, mas eu sou forte e lúcido o suficiente para analisar o impacto. Não nego que Alexis é um grande jogador. Não foi uma decisão fácil. Não acho que preciso dar nenhuma explicação individual – disse.



*LANCEPRESS