Werdum cogita trilogia com Overeem ou revanche para Velasquez no UFC

Caminho pelo cinturão

As duas últimas lutas de Fabrício Werdum no UFC foram canceladas. O duelo com Cain Velasquez, que era previsto para o ano passado, não ocorreu por conta de uma lesão do americano. Neste ano, o combate com Ben Rothwell, previsto para maio, não acontecerá porque o adversário foi suspenso pela Agência Americana Antidoping.

Já de olho em voltar a disputar o cinturão dos pesados, Werdum planeja o próximo passo no UFC. E voltar a enfrentar Velasquez é uma possibilidade, assim como fechar uma trilogia com o holandês Alistair Overeem.

— Eu estava muito animado para a próxima luta, no dia 13 de maio, mas aconteceu que a Usada visitou Ben Rothwell. Não sei o que aconteceu com ele, mas é muito ruim, porque ele falou um monte de m**** antes, e eu estava apenas esperando para a luta. Agora, novamente, eu tenho um monte de lutas canceladas, a última luta contra Cain Velasquez, e agora eu estou apenas esperando pelo próximo. Acho que o próximo é Alistair Overeem ou Cain Velasquez, provavelmente em julho — disse o gaúcho, em entrevista ao MMA Fighting.

Werdum e Overeem já se enfrentaram duas vezes no MMA. Na primeira, em maio de 2006, o gaúcho venceu por finalização no Pride. Em junho de 2011, o holandês se vingou com uma vitória por decisão no Strikeforce. Já contra Cain Velasquez, Werdum fez uma luta — e venceu por finalização em junho de 2015.

— Eu gostaria de fazer uma dessas revanches, ambas me dão a chance do título. Eu finalizei o Overeem em 2006 no Pride com uma kimura, e ele me venceu no Strikeforce, na única vez que estive em "overtraining". Agora, é uma boa revanche, ele o é número três da categoria. Então, eu estou pensando no Overeem, porque eu vi que disseram que o Velasquez precisava de mais tempo para recuperação novamente, então eu acho que Overeem está bom para mim — analisou.

Overeem desafiou o campeão Stipe Miocic em setembro do ano passado, mas acabou nocauteado. Ele se recuperou no início deste mês ao vencer Mark Hunt. Já Werdum, que também foi nocauteado por Miocic quando perdeu o cinturão, em maio, voltou a lutar em setembro e derrotou Travis Browne.