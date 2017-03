Wozniacki vence Pliskova e é finalista do torneio de Miami

Chegou lá

A dinamarquesa Caroline Wozniacki se tornou a primeira finalista do torneio feminino de Miami, depois de vencer a tcheca Karolina Pliskova, nesta quinta-feira, por dois sets a um. Wozniacki, ex-número um do ranking, superou a adversária com parciais de 5-7, 6-1 e 6-1.

A dinamarquesa espera a vencedora da outra semifinal entre a americana Venus Williams e a britânica Johanna Konta.

Leia mais:

Quatro atletas russos que disputaram a Olimpíada de Londres são pegos no doping

Mineirinho, Filipinho e Pupo avançam à terceira rodada em Margaret River

Garbrandt mira Aldo, Johnson e sonha com três títulos no UFC



Depois de perder o primeiro set bem disputado, Wozniacki foi superior à rival, que cometeu 46 erros não forçados e sete duplas faltas.



A finalista foi certeira no voleio e no saque, cravando sete aces e quebrando o serviço de Pliskova em seis ocasiões. Wozniacki busca o 25º título da carreira.

*AFP