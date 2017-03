Zanetti virá a Porto Alegre para inauguração de ginásio da Sogipa

Astro da ginástica

Zanetti conquistou a medalha de prata nas argolas na Olimpíada do Rio, em agosto

Zanetti conquistou a medalha de prata nas argolas na Olimpíada do Rio, em agosto Foto: Thomas COEX / AFP

Ouro em Londres 2012 e prata no Rio 2016 nas argolas, Arthur Zanetti estará em Porto Alegre em 27 de março para participar, a partir das 19h30min, da reinauguração do ginásio de ginástica da Sogipa.



O ginasta paulista será homenageado, concederá autógrafos e conversará com os jovens atletas do clube. O evento de inauguração também contará com uma demonstração dos ginastas da Sogipa.

Leia mais:

Martine e Kahena vencem regata com homens na Copa Brasil de Vela

Mick Fanning anuncia volta ao Circuito Mundial após ano sabático

Marcus D'Almeida conquista o bronze em torneio em Portugal

O novo ginásio da Sogipa é usado desde o início do ano para os treinos das equipes de ginástica rítmica e artística. O espaço também recebe aulas das escolas esportivas das duas modalidades.

O local recebeu novos equipamentos da marca alemã Spieth, idênticos aos utilizados nos Jogos do Rio, aprovados e certificados pela Confederação Internacional de Ginástica. O ginásio também foi completamente reformado, ganhando nova cobertura, construída com telhas com proteção acústica e térmica, e piso.

Os equipamentos de ginástica são importados da Alemanha e foram adquiridos graças a um convênio realizado com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), que repassou R$ 1,5 milhão para o clube. As obras para a reforma dos ginásios foram bancados pela própria Sogipa e custaram cerca de R$ 500 mil.

*ZHESPORTES