A falta de gols de Pedro Rocha não me preocupa

Começo este texto, desde já, explicando o título. Pedro Rocha, por óbvio, deve perder a posição de titular para Lucas Barrios. Pedrinho, como é chamado por parte da torcida, é inferior ao paraguaio. Logo, deve ficar no banco. O que, em um time do tamanho do Grêmio, não é nenhum problema. Pelo contrário. há anos, a torcida reclama que não temos um bom banco de reservas, não é? E, como todos sabemos, os times com grupo forte e qualificado, são os que levam os títulos no país, principalmente os mais importantes, como Libertadores da América e Campeonato Brasileiro.

Por isso, que digo que a falta de gols de Pedro Rocha em 2017 não me preocupa. Barrios, naturalmente, vai assumir a posição. Em 2016, escrevi algumas colunas reclamando do excesso de gols perdido pelo voluntarioso atacante. Renato brincou, disse que Pedro devia assistir à DVDs que mostravam sua performance, nos anos 1980, e até ajudava Pedro em treinamentos, mostrando como nosso atacante devia bater na bola, quando estivesse na cara do gol. Em alguns jogos, ele foi muito bem, devemos parte do título a ele. Mas também devemos ao golaço de Luan, às defesas brilhantes de Marcelo Grohe, aos grandes desempenhos do Maestro Pifador. Ou seja, devemos ao grupo do Grêmio.

Como já falei exaustivamente aqui, o ano de 2017 é de calendário extenso e cansativo. Lesões e cartões são constante, tornando obrigatório o rodízio de jogadores e a manutenção de um grupo qualificado. Nesse sentido, não vejo com preocupação a situação de Pedro Rocha. Naturalmente, ele deve ir para o banco, e entrar ao longo de vários jogos do ano. Com Lucas Barrios de titular. Quem sabe, tirando um pouco da cobrança, do protagonismo dele e da pressão, ele não volte a fazer seus gols?