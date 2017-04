Chapecoense retribui solidariedade e presta apoio depois de deslizamento de terra na Colômbia

Homenagem

Seis meses depois de os colombianos mostrarem apoio à Chapecoense no acidente que matou 71 pessoas antes da final da Copa Sul-Americana, o clube catarinense retribuiu o apoio. Neste domingo, a Chape usou o Twitter para apoiar os colombianos afetados por um deslizamento de terra que deixou pelo menos 250 mortos no sul do país.

Nós sabemos o quanto a solidariedade dá força para superar momentos tão difíceis. Colômbia, nossos corações estão com vocês! #ForçaColômbia pic.twitter.com/2zZ2gv88KQ — Chapecoense (@ChapecoenseReal) April 2, 2017

Além da mensagem, o clube mudou a foto do perfil para o símbolo com as cores da bandeira colombiana.

O governo da Colômbia decretou estado de calamidade pública em Mocoa, cidade que registrou os maiores danos. O deslizamento ocorreu às 23h30min locais de sexta-feira pelo transbordamento dos rios Mocoa, Mulato e Sangoyaco no departamento de Puntamayo.