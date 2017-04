Cléber Grabauska: Três vagas estão encaminhadas

Opinião

Não acredito em reviravolta. Os vencedores na rodada de ida, até agora, encaminharam duas classificações para a semifinal do Gauchão. Sem fazer força, o Grêmio venceu o Veranópolis com uma tranquila vantagem de 2 a 0 e, pelo volume do segundo tempo, poderia ter sido mais.

Maicon e Geromel voltaram muito bem. Luan foi destaque no primeiro tempo e no segundo, praticamente todos tiveram participações importantes. A exceção pode ser Léo Moura, que saiu da lateral e foi para o meio, e não conseguiu repetir as últimas boas atuações. O Grêmio, mesmo que não possa pensar assim , já está nas semifinais. Até mesmo Tiago Nunes, técnico do Veranópolis, admite que será muito difícil reverter essa situação.

Leia mais:

Do que o Grêmio precisa para garantir vaga nas semifinais do Gauchão

Grêmio está recuperando o bom futebol

Renato cita crescimento, mas pede atenção do grupo: "Nada ganho"



No Ca-Ju deu Caxias. Vantagem magrinha: 1a 0. Mas em campo se viu um Caxias consciente e muito bem organizado contra um Juventude confuso e assustado, principalmente depois de ter levado o gol. Luís Carlos Winck teve muito sucesso na armação do time e, na ausência de um centroavantes de referência, escalou o meia Marlon, uma peça chave para dominar o meio campo e ganhar o jogo. Wagner, mesmo envolvido em muita polêmica e discussão, foi muito bem e também foi personagem do clássico.

E no jogo de sábado, São José e Novo Hamburgo fizeram um confronto muito equilibrado decidido no detalhe. A exemplo do Ca-Ju, a vantagem obtida pelo Nóia é mínima. Mas o pós jogo pode pesar contra o Zequinha. Pois eu não sei qual será a consequência das críticas feitas pelo técnico China Balbino. O clima ficou pesado no vestiário do São José, num jogo onde o oitavo colocado encarou o líder de igual para igual e, no segundo tempo, foi até melhor, mas não soube transformar esse domínio em chance real de gol.

*RÁDIO GAÚCHA