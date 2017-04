Em jogo movimentado, Arsenal e Manchester City ficam no empate

Tudo igual

Em partida movimentada neste domingo, Arsenal e Manchester City ficaram no empate por 2 a 2 no Emirates Stadium. Theo Walcott e Shkodran Mustafi marcaram para os mandantes, enquanto Leroy Sane e Sergio Agüero empataram para o time de Pep Guardiola.

O resultado não foi positivo para nenhuma das equipes. Os Citzens agora ficam no quarto lugar do Campeonato Inglês, com 58 pontos, um a menos do que o Liverpool e quatro atás do Tottenham. Já os Gunners permanecem na sexta posição, com 51 pontos, dois atrás do Manchester United.

O duelo foi marcado mais uma vez por protestos contra o técnico Arsène Wenger. O francês, que está no clube londrino desde 1996, segue pressionado no cargo e afirmou que já sabe o que irá fazer no futuro, porém, ainda não anunciou a decisão.

O primeiro tempo de partida foi eletrizante e bastante movimentado, também marcado pelas falhas dos sistemas defensivos nos três gols. O primeiro aconteceu aos quatro minutos. Em contra-ataque, De Bruyne fez lançamento para Sané, que recebeu, venceu Bellerín na corrida e abriu o placar.

Melhores em campo, os Gunners aproveitaram a queda de rendimento dos Citizens. Aos 39 minutos, após cobrança de escanteio, a zaga afastou mal e a bola sobrou para Walcott. Ele passou por Clichy e deixou tudo igual. Porém, a resposta foi rápida. Aos 41, Özil errou no meio, David Silva recebeu de De Bruyne e passou para Agüero finalizar cruzado e recolocar os visitantes em vantagem.

O segundo tempo seguiu no mesmo ritmo intenso. Logo aos oito minutos, Özil cobrou escanteio na cabeça de Mustafi, que subiu mais do que todo mundo e igualou o jogo. As duas equipes continuaram criando, mas o City teve uma maior posse de bola e foi mais perigoso. O time de Pep Guardiola ainda reclamou de uma mão na bola nos últimos minutos, mas o juiz não marcou.

Na próxima rodada do Campeoanto Inglês, o Manchester City faz importante e decisivo duelo contra o líder Chelsea, no Stamford Bridge, às 16h (de Brasília) de quarta-feira. Já o Arsenal recebe o West Ham no Emirates Stadium, no mesmo dia, às 15h45min (de Brasília).