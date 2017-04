Glória vence o Panambi e se torna o único invicto na Divisão de Acesso

Entrevero

O Glória, de Vacaria, confirmou neste domingo a boa fase na Divisão de Acesso ao vencer por 1 a 0 o Panambi, no Estádio Altos da Glória. Com a derrota do Guarani, de Venâncio Aires, para o Avenida por 2 a 1, a equipe de Vacaria se tornou a única invicta na competição e chegou aos 15 pontos em sete jogos disputados.

No sábado, o Guarany de Bagé goleou o Santa Cruz por 3 a 0 e chegou à segunda vitória na competição. Os gols foram marcados por Michelzinho, Edgar Alemão e Renan Guerra.

Nesta segunda-feira, é a vez de o Pelotas receber o Inter-SM, às 20h. No mesmo horário, o Aimoré enfrenta o São Gabriel no Estádio Cristo Rei. Às 20h 30min, o Brasil-Far, um dos lideres do grupo B, visita o São Luiz no Estádio 19 de outubro, em Ijuí.



*ZHESPORTES