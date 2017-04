Johanna Konta é campeã em Miami

Tênis

Primeira tenista da Grã-Bretanha a frequentar o Top 10 do ranking mundial da WTA, depois de 30 anos, em outubro do ano passado, Johanna Konta escreveu mais uma página importante em sua carreira neste sábado ao derrotar a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h35min de partida, e sagrar-se campeã do Premier Mandatory de Miami, Estados Unidos.



Este foi o terceiro título da carreira da tenista de 25 anos, nascida em Sydney, na Austrália, filha de imigrantes húngaros, mas que passou a defender as cores britânicas em maio de 2012. Antes, Konta havia vencido em Stanford (Estados Unidos), em julho do ano passado, e em Sydney, em janeiro deste ano, ambos torneios da categoria Premier.



Com a vitória em Miami, Johanna Konta ganhou um prêmio de US$ 1.175.500 e mais 1.000 pontos na classificação mundial, onde passará a ser a número sete a partir da próxima segunda-feira, 3. Pelo vice, Wozniacki ficou com US$ 573.680 e 650 pontos, o que lhe deixará na 12ª posição do ranking da WTA, duas acima da atual.