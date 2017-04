Maria Portela e Victor Penalber conquistam medalhas de ouro no Grand Prix de Judô Tbilisi

Judô

Depois de conquistar cinco medalhas no primeiro dia do Grand Prix de Judô Tbilisi, na Geórgia, o Brasil comemorou neste sábado mais dois pódios, com as vitórias de Maria Portela e Victor Penalber, nas categorias médio e meio-médio, respectivamente.



Atleta olímpica em Londres-12 e no Rio-16, a gaúcha Portela fez duas lutas para chegar à final: venceu a holandesa Natascha Ausma e a húngara Szabina Gercsak, depois das adversárias sofrerem três punições. Na final, ela derrotou a venezuelana Elvismar Rodriguez, quarta do ranking mundial da Federação Internacional de Judô (IJF), após três minutos e meio de golden score, quando a adversária foi punida e a brasileira garantiu o lugar mais alto do pódio, que ainda teve as duas rivais anteriores da judoca da Sogipa.



O pódio em Tbilisi Foto: Divulgação / IJF

— Tive adversárias que conheço bem. E haja coração nas minhas lutas! Fiz alguns golden scores, mas com vontade e determinação consegui vencer. Quero agradecer o apoio da Marinha, da CBJ, do meu clube, a Sogipa, de todos os colegas de treino. Essa medalha também é de vocês! — comemorou a judoca.



Victor Penalber teve um caminho um pouco mais longo. Venceu o português João Martinho por ippon, o britânico Owen Livesey por um shidô no golden score e, na semifinal, o russo Denis Kalinin por ippon. Na decisão, o russo Alan Khubetsov, que já havia sido punido duas vezes, chegou a jogar o brasileiro mas pegou na perna do rival para completar o golpe e foi eliminado da luta.

Penalber ganhou seu segundo ouro no ano Foto: Divulgação / IJF

Este foi o segundo ouro de Penalber no Circuito Mundial este ano. Em fevereiro, ele conquistou o Aberto Europeu de Odivelas, em Portugal.

— Comecei as primeiras lutas meio travado mas consegui vitórias importantes. Na semifinal, consegui reverter um resultado adverso, saí perdendo e consegui jogar por ippon no final da luta. Na final, estava bem na luta mas acabei tomando um ippon. Só que no videoreplay os árbitros viram que o meu adversário usou a mão na perna, que não vale no judô e acabou sendo computada a vitória para mim — comentou.

O pódio do meio-médio Foto: Divulgação / IJF

Na categoria meio-médio (63kg), Yanka Pascoalino e Mariana Silva foram derrotadas pelas russas Diana Dzhigaros e Kamila Badurova, respectivamente, na primeira rodada e ficaram fora da disputa por medalhas.