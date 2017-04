Neymar marca 100º gol pelo Barça, que vence e segue na briga pelo título no Espanhol

Marca

O trio MSN estava incompleto, mas o Barcelona não sentiu tanta a falta de Messi, suspenso, diante do Granada. Neste domingo, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, Neymar e Suárez ditaram o ritmo da vitória por 4 a 1 da equipe catalã no Estádio Los Cármenes, na região de Andaluzia.

O uruguaio anotou o primeiro gol do confronto e se tornou o vice-artilheiro da competição, com 23 gols. Paco Alacer, Rakitic e Neymar (o 100° dele pelo clube) também balançaram as redes, enquanto Boga descontou para os donos da casa. O resultado mantém o time de Luis Enrique na briga pelo título nacional. O Barça chega a 66 pontos, dois a menos que o Real Madrid, líder da competição.

Foi um jogo de um time só. O Barcelona iniciou mais incisivo, apostando na ligação rápida do meio-campo com os homens de ataque. No entanto, a principal jogada da equipe catalã era com Neymar, sempre aberto pelo flanco esquerdo. As melhores chances só não se transformaram em gols por conta da grande atuação do goleiro Ochoa no primeiro tempo.

Neymar chegou a balançar a rede aos 23 minutos, depois de ver o chute de Suárez explodir na trave. O camisa 11, no entanto, estava impedido no momento finalização, e o árbitro invalidou o lance. Se as tabelas, os chutes da entrada da área e até mesmo as chegadas no um contra um não deram certo, o Barcelona teve de encontrar outra alternativa.

A solução veio aos 44 minutos da etapa inicial. Ainda no campo de defesa, Jordi Alba lançou para Suárez, aberto pela faixa direita do campo. O uruguaio dominou, percebeu Ochoa adiantado e tocou com categoria, encobrindo o goleiro mexicano. Foi o 23º gol do camisa 9 na temporada, que agora é o vice-artilheiro do Espanhol.

Na volta do intervalo, o Granada, que praticamente não ofereceu perigo no primeiro tempo, conseguiu aproveitar sua única oportunidade. No contra-ataque, Boga recebeu a bola em profundidade de Saunier, superou a defesa na corrida e bateu cruzado para empatar a partida aos cinco minutos.

Após o gol, a equipe da casa voltou a se posicionar atrás da linha do meio-campo e permitiu que o Barcelona voltasse a crescer. Desta forma, Suárez saiu da referência e tocou para Paco Alcacer recolocar o Barça em vantagem no placar. A equipe da casa reclamou de falta do uruguaio no lance, mas o gol foi validado pela arbitragem.

Já no fim do jogo, Rakitic ampliou, e Neymar, definiu a goleada. O brasileiro recebeu livre pelo lado esquerdo e só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Foi o 100º gol de Neymar com a camisa do Barcelona.

Rafinha deixa o campo lesionado

Apesar da vitória, o Barcelona saiu com uma baixa neste domingo. O brasileiro Rafinha deixou o gramado logo aos 15 minutos do primeiro tempo. O jogador não se envolveu em nenhum lance mais forte mas, aparentemente, sentiu algum desconforto muscular.

Na sequência do Espanhol, o Barcelona recebe o Sevilla, na quarta-feira, dia 5, às 14h30min (de Brasília), no Camp Nou. O Granada, por sua vez, visita o Deportivo La Coruña no mesmo dia, às 15h30min (de Brasília).