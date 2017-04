Neymar perto de entrar na lista dos 10 maiores artilheiros do Barcelona

Evolução

Neymar entrou para a história do Barcelona no último fim de semana. Diante do Granada, o brasileiro marcou o 100º gol com a camisa do clube Catalão e encostou em Evaristo de Macedo e Rivaldo, os dois atletas tupiniquins com mais gols pelo time espanhol. Além dos compatriotas, ele também diminuiu a distância para os 10 maiores artilheiros da história.



Atacante do Barça nas décadas de 50 e 60, Evaristo de Macedo marcou 105 tentos. Após sua passagem pelo Camp Nou, ele foi jogar no Real Madrid e mesmo assim não perdeu a moral com a torcida Catalã.

O brasileiro com mais gols marcados pelo Barcelona é Rivaldo. O atacante campeão do Mundo com o Brasil em 2002, anotou 130 tentos durante a sua trajetória na Espanha. Números que colocam o jogador como o sexto maior artilheiro da história.

Se pegarmos o top 10 de artilheiros do Barça, apenas dois sul-americanos integram a lista: Messi e Rivaldo. O argentino inclusive é o maior goleador Culé com 441 gols. O 10ª lista é Carles Rexach, o espanhol marcou 122 tentos, ou seja, Neymar pode entrar nessa lista nos próximos anos tranquilamente.

Confira a lista:

1º Messi (ARG) — 494 gols

2º César Rodríguez (ESP) — 232 gols

3º Kubala (HUN) — 194 gols

4º Eulogio Martínez (PAR) — 168 gols

5º Eto'o (CMR) — 130 gols

6° Rivaldo (BRA) — 130 gols

7º Mariano Martín (ESP) — 123 gols

8° Josep Escolà (ESP) — 123 gols

9º Kluivert (HOL) — 122 gols

10° Carles Rexach (ESP) — 122 gols

