Venda de ingressos para o GP do Brasil de F-1 será aberta nesta quarta

Corrida em Interlagos

Em 2016, o GP do Brasil foi disputado sob forte chuva no circuito paulistano Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP

Os ingressos para o GP do Brasil de Fórmula-1 estarão à venda a partir das 8h desta quarta-feira (5/4) pelo site oficial do evento — www.gpbrasil.com.br. A corrida será disputada em 12 de novembro, com treinos dos dias 10 e 11 — no Autódromo de Interlagos.

A compra poderá ser efetuada em até oito vezes nos cartões Visa, MasterCard, Elo e Amex. O número de prestações será reduzido gradualmente. Há ainda a opção de cartão de débito em parcela única.

O setor "F", a arquibancada coberta na reta oposta, oferece excelente visão da pista. Os setores "G" e "Q", por sua vez, representam áreas distintas. O "G", preferencialmente, é dedicado às torcidas organizadas e grandes grupos, enquanto o setor "Q" recebe torcedores que não pertencem a grupos fechados. A nova arquibancada "F" também terá ingressos de meia entrada.

A nova posição do Interlagos Club, com uma visão melhor do trecho misto do circuito, refeições e visitação aos boxes nos três dias do evento, é uma das novidades para ese ano. Há também opções de ingressos com visitas aos boxes, como o Orange Tree Club (sexta e sábado) e o Premium Paddock Club-Star Lounge (sexta, sábado e domingo).

Veja os valores (três dias de programação)

Setor G: R$ 580

Setor Q: R$ 580

Setor A: R$ 830

Setor F*: R$ 1.400

Setor M*: R$ 1.690

Setor B**: R$ 2.950



*Arquibancada coberta

**Alimentação incluída

Área VIP (três dias de programação)

Orange Tree Club: R$ 4.580

Interlagos Club: R$ 6.720

Premium Paddock Club-Star Lounge: R$ 15.400

Foto: Reprodução / GP do Brasil

*ZHESPORTES