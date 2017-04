Wand sugere que luta com Sonnen pode ser última de sua carreira

Perto do fim

Após a semana em que foi oficializado e promovido o Bellator NYC, que acontece no dia 24 de junho, Wanderlei Silva publicou uma imagem de um pôster especial que ilustra seu confronto com o rival Chael Sonnen e voltou a comemorar o retorno ao MMA, deixando no ar a ideia de que o combate pode ser o último de sua carreira.

Em mensagem publicada em sua conta oficial no Instagram, o Cachorro Louco expressou sua felicidade em poder fazer a luta de número 50 na carreira.

"Mal posso esperar para chegar o dia da minha luta número 50, metade da carreira. Quando era mais jovem queria fazer 100 lutas, vou fazer essa e ver como me sinto. Se conseguir e me apresentar como sempre, continuo, senão, não. Prezo muito pela qualidade do que faço, sei da minha responsabilidade com vocês meus queridos irmãos de guerra, quero poder emocionar vocês como sempre, ou como nunca", escreveu o brasileiro.

Aos 40 anos, Wanderlei Silva soma 35 vitórias e 12 derrotas na carreira. Ele não faz uma luta de MMA desde março de 2013, quando venceu Brian Stann pelo UFC Japão. Chael foi derrotado por Tito Ortiz em janeiro, quando retornou ao esporte após dois anos parado.