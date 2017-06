Ainda sem grupo completo, Tite esboça primeira escalação para confronto contra a Argentina

Seleção Brasileira

O técnico Tite esboçou sua primeira ideia de time, no treino desta manhã, em Melbourne, na Austrália, para o confronto de sexta-feira contra a Argentina. Com 19 jogadores disponíveis, o comandante da Seleção Brasileira realizou um trabalho tático apenas com os jogadores de linha.

Os 10 jogadores escolhidos foram organizados da seguinte forma: Fágner, Thiago Silva, Gil e Filipe Luís; Fernandinho; Paulinho, Renato Augusto, Willian e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus. No gol, Weverton deverá ser a opção.

Ederson, Alex Sandro, Rodrigo Caio e Diego Souza ainda não estão na Austrália, mas devem se apresentar ao longo do dia. Nenhum deles, porém, deve ser titular diante dos argentinos.



Brasil e Argentina jogam às 7h05min da sexta-feira, horário de Brasília.