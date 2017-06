Alemanha e Dinamarca empatam em amistoso

Brøndby

A Alemanha decepcionou sem seus titulares e empatou em 1 a 1 com a Dinamarca, nesta terça-feira (6), em partida amistosa em Brondby. A atual campeã do mundo colocou um time B em campo, para poupar os titulares para a partida contra o fraco time de San Marino, pelas Eliminatórias de 2018, e para a Copa das Confederações.

O jogo em Brondby comemorou os 25 anos do título da Eurocopa da Dinamarca, conquistado em 1992. O meia do Tottenham, Christian Eriksen, abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, aproveitando vacilo da zaga alemã. O gol de empate veio só na segunda etapa, com Kimmich virando uma bicicleta aos 43 minutos.

A Alemanha disputa a Copa das Confederações entre os dias 17 de junho e 2 de julho. A equipe de Joachim Low está no Grupo B, junto com Camarões, Chile e Austrália.

* AFP