Alonso diz que prioridade ainda é a conquista do tri na Fórmula-1

O sonho continua vivo

Fernando Alonso afirmou que sua prioridade nas pistas é a conquista do terceiro título na Fórmula-1, apesar das sugestões de que ele poderia estar preparado para deixar o esporte para um novo desafio.

Há uma semana, o espanhol competiu pela primeira vez nas 500 Milhas de Indianápolis, mas sua corrida terminou com um problema de motor.

Alonso não ganha um título mundial desde 2006, apesar de guiar por três equipes de fábrica desde então — McLaren, Renault e Ferrari. Ele chegou perto em 2007, quando ele e seu companheiro estreante Lewis Hamilton perderam o campeonato para Kimi Raikkonen por um único ponto, enquanto ele também terminou como vice-campeão em 2010, 2012 e 2013, pilotando para a Ferrari.

Seu retorno em 2015 para a McLaren foi feito com a esperança de um dia competir por um terceiro título mundial e conquistá-lo, no entanto, ele não chegou perto devido às lutas da Honda, que está fornecendo à McLaren suas unidades de potência.

— Minha primeira prioridade é a F-1 e ganhar o meu terceiro campeonato mundial — declarou ao jornal The Mail On Sunday nesta semana. — Minha segunda prioridade era aproveitar a experiência na Indy 500, e consegui fazer isso — acrescentou o espanhol.

Quando perguntado como ele se sentia voltando para a Fórmula-1, ele disse:

— Estou feliz. A única coisa que falta é sermos competitivo. É tudo o que você pode pedir como piloto, e é frustrante quando você não consegue isso. Eu fiz as mudanças de uma equipe para outra porque senti em meu coração que era a coisa certa.

O espanhol completou:

— Se você voltar 17 ou 18 anos, eu estava viajando na van do meu pai para ir às corridas de kart na Itália. Eu poderia estar trabalhando em um supermercado em casa em Oviedo. E agora eu venho para a América e as pessoas me seguem em todos os lugares. Não concordo com: "Que pena, Alonso deveria ter feito isso ou aquilo". Ganhei 97 pódios e dois títulos. Acho que é um bom número.

*LANCEPRESS