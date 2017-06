Após sinal de alerta, Austrália muda esquema e adota o 3-4-3 para não fazer feio na Rússia

Copa das Confederações 2017

O sinal de alerta está ligado na Austrália. Após a euforia com a inédita conquista da Copa da Ásia, em 2015 (os australianos competem pelo continente asiático), o time passou a apresentar dificuldades nas eliminatórias para a Copa do Mundo, colocando em xeque inclusive a classificação para o Mundial.

Às vésperas da Copa das Confederações, o técnico grego Ange Postecoglu está fazendo várias mudanças na equipe para reencontrar o bom futebol. A principal alteração foi no esquema tático.

Cansado de ser vazado pelas laterais, o treinador reforçou a defesa e mudou do 4-3-3 para o 3-4-3. A primeira experiência com a nova formação não foi boa, um empate em 1 a 1 com o Iraque em campo neutro. No entanto, a segunda partida, contra Emirados Árabes Unidos, foi um pouco mais animadora, com vitória por 2 a 0.



Apesar do resultado, o time tem ciência que precisa melhorar bastante para fazer frente tanto no torneio da Rússia, em junho, como também nas eliminatórias, onde o time hoje estaria indo para a repescagem.

Atacante Matt Keckie, do Hertha Berlim, joga bem aberto pela ponta esquerda na equipe da Austrália. Foto: Divulgação / FAF

Desde que assumiu o cargo em 2013, Postecoglu jamais abriu mão da ofensividade e da presença de dois pontas bem abertos. Robbie Kruse, 28 anos, e Matt Leckie, 26 anos, tem a missão de agredir os adversários pelas beiradas e servir o camisa nove Tomi Juric.

Merece destaque também o meia Tom Rogic, 24 anos, principal criador de jogadas e que fez parte do histórico time do Celtic campeão escocês invicto nesta temporada.

Se o setor ofensivo tem vários jogadores de qualidade, a defesa inspira cuidados. Até agora, a mudança de esquema aparentemente fez o time parar de sofrer tantos gols. No entanto, a amostra ainda é pequena para dar o problema como resolvido.

Um dos principais nomes da Austrália, ponta direita Robbie Kruse não jogou a Copa 2014 por conta de uma lesão. Foto: Divulgação / FAF

O goleador da equipe é o veterano atacante Tim Cahill, 37 anos, que marcou nove gols nas eliminatórias até o momento. No entanto, pela idade elevada, o atleta não tem condições físicas para atuar em todos os jogos.

O time-base australiano, no 3-4-3, tem: Ryan; Degenek, Sainsbury e Wright; Mooy, Jedinak, Rogic e Luongo; Leckie, Juric e Kruse.

Na Copa das Confederações, a Austrália está no Grupo B, ao lado de Camarões, Chile e Alemanha.



