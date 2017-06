Após título da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo se junta à seleção portuguesa 

Acabou a festa

Depois o título da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo finalmente se juntou aos seus companheiros na seleção portuguesa nesta terça-feira (6). O atacante do Real Madrid havia recebido alguns dias de descanso após a final da competição continental.

Principal jogador do elenco, ele ficou fora do amistoso contra o Chipre, no mesmo dia da grande final contra a Juventus, no último sábado. Na próxima sexta-feira (9), Portugal, agora completo, encara a Letônia, fora de casa, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.



As duas seleções entram em campo no Skonto Stadions, na cidade de Riga, às 15h45min (de Brasília). Os lusos estão em segundo lugar no Grupo B, com 12 pontos. A Suécia, líder, tem 15. Os adversários da próxima partida estão em quinto lugar, com três.



