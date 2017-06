Ataque funciona, Fluminense vence e segue no pelotão de frente do Brasileirão

2 a 1

O Fluminense mostrou que a eliminação na Copa do Brasil é coisa do passado. Mesmo sem apresentar um futebol empolgante, a equipe de Abel Braga, que promoveu três mudanças entre os titulares, novamente foi eficiente com seus atacantes. Henrique Dourado e Richarlison marcaram e asseguraram o 2 a 1 sobre o Vitória. Resultado que mantém o Tricolor no pelotão de frente do Brasileirão, com nove pontos.

As derrotas seguidas e a eliminação na Copa do Brasil no meio de semana ainda parecia incomodar o espírito tricolor. Mesmo com as entradas de Julio Cesar, Reginaldo e Renato – este improvisado – a equipe de Abel Braga encontrou dificuldades para superar os baianos.

Leia mais

Memes: após título do Real Madrid, gremistas brincam com possível final

Confusão em Turim durante a final da Liga dos Campeões deixa feridos

Buffon deixa escapar provável última oportunidade



Isso, aos poucos, foi quebrado por Gustavo Scarpa. O principal meia do Fluminense vai a cada jogo recuperando o ritmo e bom futebol. E foi através de seus pés que o Tricolor foi se aproximando da área rubro-negra e criando oportunidades de gol.

Na primeira mais cristalina, Scarpa acertou o travessão do goleiro Fernando Miguel. Pouco depois, aproveitou a saída de bola equivocada do adversário para roubar a bola e tocar para Richarlison acertar um chute preciso de fora da área e abrir o placar no Maracanã.

O Vitória era um adversário que não oferecia perigo. Não testou a defesa e facilitou a tarefa nos 45 minutos iniciais. A defesa do Leão que o diga. A etapa inicial mal começou, e o sistema defensivo do Vitória mais uma vez colaborou. Após cruzamento de Richarlison, Alan Costa fura e oferece a Henrique Dourado o sexto gol do atacante no Brasileirão, se isolando ainda mais na artilharia.

Tudo parecia caminhar para uma vitória tranquila. Contudo, Petkovic tirou um truque da manga. Promoveu a estreia de Neilton. A entrada do atacante parece que deu vida ao Vitória. Prova disso foi que dois minutos depois ele fez ótima jogada e deixou Kieza na cara do gol para diminuir o placar.

O Vitória passou a gostar do jogo, ameaçar e ir para cima. E essa atmosfera deixou tudo aberto.

Ameaçado, o Tricolor tomou novamente as rédeas da partida. Quase fez mais um em três oportunidades. Não fez falta. Afinal, o ataque eficiente novamente funcionou.

* Lancepress