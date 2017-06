ATL GreNal: Lucas Leiva fala sobre possibilidade de retorno ao Grêmio e Inter na Série B

Dupla Gre-Nal

De férias em Porto Alegre, o volante do Liverpool Lucas Leiva participou do ATL GreNal desta terça-feira. O jogador falou sobre uma possível volta ao Tricolor e comentou a situação do Inter na Série B. Lucas confirmou que o Grêmio tentou trazê-lo no início da temporada.

— Em janeiro houve um contato. Mas como o Liverpool estava em meio a temporada e eu também tinha o interesse de fechar 10 anos no clube, a negociação não seguiu. Mas nunca escondi minha relação com o Grêmio e que um dia eu pretendo voltar. Mas acho que agora não seria o momento. Tenho dois filhos e preciso levar outros aspectos em conta antes de sair da Inglaterra — revelou o jogador.

Leia mais:

CBF adia jogo entre Chapecoense e Grêmio para esta quinta-feira

Com a volta dos titulares, Renato ganha bons problemas para resolver

Sob os olhares de Guto, preservados do Inter contra o Figueirense treinam em alta intensidade no CT



Questionado sobre como vê o Inter na Série B, Lucas Leiva relembrou 2005, ano em que o Grêmio disputou a competição e que ele subiu para os profissionais.

— A Série B é uma competição diferente. Claro que pela qualidade técnica o Inter tem todas as condições de subir. Mas o clube que cai precisa ter algo a mais: um espírito de luta, não desistir nunca e muitas vezes ganhar jogando mal. Como a maioria dos jogadores colorados nunca disputou a Série B, acredito que eles vão se adequar ao longo do campeonato — destacou.

Ouça o programa na íntegra:

Twitter: https://twitter.com/atlgrenalreal

Facebook: https://www.facebook.com/ATLGRENAL/

Instagram: https://www.instagram.com/atlgrenal/

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Google Play

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES