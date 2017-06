Avenida empata em Santa Cruz do Sul e garante acesso à elite do Campeonato Gaúcho 2018

Acesso

O Avenida segurou o Lajeadense neste domingo (4) em Santa Cruz do Sul, no jogo da volta da semifinal da Divisão de Acesso, e garantiu sua vaga na elite do Gauchão 2018. No jogo de ida, o Avenida havia vencido por 2 a 1, pavimentando o caminho para a promoção, e na segunda partida conseguiu segurar bem as tentativas do adversário de chegar ao gol.

O jogo começou com muita disputa no meio-campo, em um terreno lamacento em razão da chuva nos últimos dias, e poucas chances. O Avenida abriu o placar aos 40 minutos com Hyantoni. Na segunda etapa, o Lajeadense partiu para o ataque e passou a pressionar, empatando aos 32 minutos. O Lajeadense seguiu apertando, mas o goleiro Rodrigo segurou o resultado.



Na final da Divisão de Acesso, o Avenida vai enfrentar o São Luiz, que também se garantiu na elite do Campeonato Gaúcho de 2018. Na tarde de sábado (3), no Estádio 19 de Outubro, a equipe de Ijuí bateu o Inter-SM por 4 a 1.