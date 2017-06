Beckham avança para construir estádio em Miami

Miami

O projeto de David Beckham de construir um estádio de futebol em Miami para a MLS deu mais um passo, nesta terça-feira, depois dos comissários da cidade votarem a favor da venda de um terreno por 9 milhões de dólares.

Após quatro anos de obstáculos, o ex-jogador britânico conseguiu que os representantes votassem 9-4 a favor do negócio, segundo confirmação à AFP de John Labriola, porta-voz da Junta de Comissários do condado de Miami-Dade.

"Levou um tempo para chegar a esse ponto, mas a comunidade precisa", falou o comissário Xavier Suárez, segundo o jornal Miami Herald.

A resolução permite que Beckham compre aproximadamente 1,2 hectares por 9 milhões de dólares. É a última parcela do espaço necessário para iniciar a construção do estádio, de 3,6 hectares.

Agora a Liga de Futebol dos Estados Unidos (MLS) precisa aprovar a franquia e a cidade de Miami precisa aprovar a venda do terreno para Beckham. Só aí, o inglês vai poder iniciar a construção do estádio em Overtown, bairro mais pobre no centro da cidade.

O projeto causa polêmica na região, onde alguns vizinhos recusam a proposta de receber um estádio para 25.000 pessoas sem estacionamento e em pleno centro da cidade, muito afetado por engarrafamentos.

A comissária Danielle Levine Cava votou contra e lamentou que o projeto de Beckham não esteja acompanhado de um a proposta para melhorar os serviços de transporte público da zona, que segundo ela não está capacitada para receber milhares de torcedores.

"Não houve conversa suficiente sobre como vai contribuir na Liga e nas instalações de trânsito", falou a comissária, segundo o Miami New Times.

Beckham anunciou, em 2014, que pretendia trazer um time da MLS para a cidade da Flórida. Mas o ex-meia de Manchester United e Real Madrid enfrentou muitos problemas para construir o estádio, que vai ser totalmente financiado com fundos privados.

Em meados de maio, os membros do consórcio de Beckham fizeram uma apresentação ao bairro Overtown para expor os planos que têm para a cidade. Mas a promessa de 50 empregos fixos não conquistou os opositores.

