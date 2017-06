Bruxelas

Mesmo sem a estrela Eden Hazard, operado após fratura no tornozelo direito, a Bélgica venceu a República Tcheca por 2 a 1, nesta segunda-feira, em partida amistosa em Bruxelas.

Os donos da casa saíram na frente com Michy Batshuayi, aos 25 minutos do primeiro tempo, mas os tchecos empataram quatro minutos depois, com Michal Krmencik.

No segundo tempo, Marouane Fellaini fez o segundo, aos 7 minutos, e garantiu a vitória da equipe.

* AFP