Brasil vence clássico contra a Itália pela Liga Mundial de Vôlei Masculino

Com técnico novo

Em reencontro após a final na Rio-2016, a seleção brasileira masculina de vôlei superou a Itália por 3 sets a 1 (25/15, 17/25, 25/23 e 25/22), em Pesaro (ITA) e termina a primeira semana da Liga Mundial com sete pontos somados (duas vitórias e uma derrota). O time, comandado por Renan Dal Zotto desde a saída de Bernardinho, volta às quadras na próxima sexta-feira contra o Canadá. Por ser o país-sede da fase final, o Brasil já está garantido nos jogos realizados na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), entre os dias 4 e 8 de julho.

O primeiro set do grande clássico do vôlei foi dominado pelo time verde e amarelo. Após um início equilibrado (3 a 3), o Brasil fez um ótimo set, contando com uma boa atuação de Evandro no saque e nos ataques, ao lado de Lucarelli, e não teve grandes dificuldades para superar a seleção italiana.

O cenário, porém, se inverteu no segundo set. A Itália voltou para o jogo e começou a dar trabalho para a defesa verde e amarela. A Seleção tentou se reorganizar, mas não conseguiu evitar a derrota e o empate em 1 a 1 no placar.

O terceiro período começou mais equilibrado, com o Brasil conseguindo se manter à frente do placar. Com pontos disputados em belos ralis, a seleção brasileira conseguiu uma vantagem de 11 a 7. Mais uma vez, os italianos voltaram para a partida e conseguiram uma virada (21 a 20). Porém, uma falha de ataque de Lanza deixou tudo igual em 23 a 23 e, com dois aces de Lucarelli, o time canarinho fechou o set.

O último set da partida também foi equilibrado, com um rali logo de cara. Porém os Maurícios — Borges e Souza — fizeram a diferença e deixaram o Brasil na frente do marcador. Com 24 a 19, os italianos ainda lutaram, chegando aos 22 pontos, mas, o erro de saque de Vettori deu a segunda vitória consecutiva à Seleção Brasileira.