Bruno Soares e Jamie Murray são eliminados em Roland Garros

Tênis

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, quinta dupla favorita ao título, tiveram o saque para o jogo e match-point na mão no segundo set, mas não converteram e acabaram eliminados nesta segunda-feira (5) nas quartas de final em Roland Garros.



A dupla campeã do Australian Open e do US Open, ambos títulos em 2016, foi derrotada pelo mexicano Santiago Gonzalez e o americano Donald Young por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 7/6 (7/4), após 2h19min de ação na quadra 1 do Aberto da França.



Leia mais:

Murray e Wawrinka avançam às quartas de final de Roland Garros

Nadal e Djokovic avançam às quartas de final de Roland Garros

Vencendo a partida, tenista tropeça em lona, torce o tornozelo e deixa Roland Garros



Soares e Murray sacaram em 5/4 e tiveram um match-point, mas Jamie fez dupla-falta, permitiu a quebra de volta e a dupla sucumbiu no tie-break do segundo e depois no terceiro após mais uma parcial apertada.



Gonzalez e Young esperam pela dupla vencedora do jogo do brasileiro Rogério Dutra Silva e o italiano Paolo Lorenzi e a dupla do espanhol Fernando Verdasco e o sérvio Nenad Zimonjic. Rogerinho é o único brasileiro vivo na categoria.



*ZHESPORTES