Buffon deixa escapar provável última oportunidade de conquistar a Liga dos Campeões

Gianluigi Buffon chegou à final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, neste sábado, com um sonho: levantar o troféu que falta em sua galeria, aos 39 anos, além de quem sabe beliscar a Bola de Ouro no fim da temporada.

Mas as esperanças foram devastadas pelo furacão Cristiano Ronaldo, que fez dois gols e liderou a vitória espanhola por 4 a 1.

Buffon contou que o prêmio individual era algo secundário e levantar a "Orelhuda", apelido carinhoso da taça da Champions, era o objetivo a ser alcançado.

Mas muitas vozes defenderam a chance de Buffon disputar a Bola de Ouro, caso vencesse a final e fizesse boa atuação. O prêmio o colocaria ao lado do russo Lev Yashin, único goleiro a vencer o troféu de melhor jogador do ano na Europa.

No entanto, nenhuma das duas coisas aconteceram e CR7, motivado e em grande noite, tirou de vez as chances do arqueiro disputar a Bola de Ouro.

Ronaldo, por outro lado, foi decisivo e se colocou mais perto de vencer a quinta premiação em sua carreira, igualando o recorde do rival argentino Lionel Messi,

