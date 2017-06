Chapecoense não gosta do adiamento de jogo contra o Grêmio

Retorno

A direção da Chapecoense não gostou do adiamento do jogo contra o Grêmio, de quarta para quinta-feira, às 20h, na Arena Condá. Enquanto a delegação da Chapecoense encontrava uma alternativa para chegar em Chapecó de ônibus, em virtude do fechamento do aeroporto Serafim Enoss Bertaso, por más condições climáticas, a direção do Grêmio solicitou para a CBF o adiamento da partida: acabou atendida.

O diretor de futebol da Chape, João Carlos Maringá, disse que o desejo era jogar pela falta de datas e o jogo de domingo contra a Ponte Preta, em Campinas. O vice-presidente Administrativo e de Patrimônio, Ivan Tozzo, reforçou que o clube não queria o adiamento, mesmo com maior desgaste do que o Grêmio. Além disso há uma previsão de chuva forte em Chapecó na quinta-feira.

— A gente queria jogar nesta quarta-feira, o nosso time que está viajando desde sexta-feira e estava na mesma cidade que o Grêmio, fez um esforço para viajar, por que eles não viajaram antes? – questionou o vice-presidente administrativo e de patrimônio da Chapecoense, Ivan Tozzo.

A Chapecoense enfrentou o Cruzeiro no domingo, em Minas Gerais e na segunda tentou voltar para Chapecó mas a conexão de Campinas para a cidade catarinense foi cancelada, em virtude do mau tempo. Na terça-feira o aeroporto de Chapecó continuou fechado e a Chapecoense tentou pousar em Caxias. No entanto o mau tempo também na cidade gaúcha fez o avião arremeter e pousar em Porto Alegre, onde o time do Grêmio já aguardava no aeroporto Salgado Filho.

Do aeroporto a Chapecoense foi almoçar numa churrascaria e às 16h30 pegou ônibus para Chapecó, onde deveria chegar próximo da meia-noite. Inicialmente o time iria fazer um alongamento às 11h mas, com o adiamento da partida, a programação foi alterada e haverá um treino às 15h30, no Centro de Treinamento da Água Amarela.

No final da tarde, antes da oficialização da CBF, a direção gremista dispensou os jogadores. A direção da Chapecoense reclama que, se fosse informada antes, também poderia dormir em Porto Alegre e tentar ir de avião nesta quarta-feira.

Somente às 19h33 a CBF publicou a alteração em seu site, informando a alteração por motivo de preservar a integridade física dos atletas e por motivo de que os times chegariam no local de jogo menos de 24 horas antes da partida.

Os três mil ingressos da torcida visitante para a partida já foram esgotados. Mas ainda há ingressos para os torcedores da Chapecoense. Os ingressos custam R$ 100 (Geral), R$ 150 (Social) e R$ 200 (Cadeiras).

