Condições do mar não melhoram, e etapa de Fiji é adiada pelo segundo dia consecutivo

Lay day

Como previsto pela Liga Mundial de Surfe, as condições do mar em Tavarua não melhoraram nesta terça-feira (6) e a organização optou por adiar pelo segundo dia consecutivo a continuidade da etapa de Fiji. O torneio foi paralisado no domingo (4) após a quarta bateria da round 3, onde Italo Ferreira eliminou Gabriel Medina da competição.



Uma nova chamada para avaliação do mar acontecerá nesta quarta-feira (8), às 16h (no horário de Brasilia). Porém, as previsões não são muito boas com a competições podem retornar na próxima semana. A janela para realização do evento em Cloudbreak se encerra no dia 15 de junho.



Além de Italo Ferreira, Ian Goveia também se classificou ao round 4. O pernambucano derrotou o australiano Owen Wright em bateria apertada, por 15.66 a 15.26. Entre os brasileiros, Wiggolly Dantas e Adriano de Souza ainda não caíram na água no round 3. Ambos estão nas duas últimas baterias, contra o havaiano Sebastian Zietz e o australiano Stuart Kennedy, respectivamente.



Confira os confrontos round 3 em Fiji:



1: Ian Gouveia (BRA) 15.66 x 15.26 Owen Wright (AUS)

2: Julian Wilson (AUS) 15.04 x 10.20 Frederico Morais (POR)

3: Matt Wilkinson (AUS) 16.84 x 5.67 Miguel Pupo (BRA)

4: Italo Ferreira (BRA) 15.83 x 15.47 Gabriel Medina (BRA)

5: Mick Fanning (AUS) x Michel Bourez (TAH)

6: John John Florence (HAV) x Leonardo Fioravanti (ITA)

7: Jordy Smith (AFS) x Joan Duru (FRA)

8: Kelly Slater (EUA) x Connor O'Leary (AUS)

9: Joel Parkinson (AUS) x Jeremy Flores (FRA)

10: Kolohe Andino (EUA) x Bede Durbidge (AUS)

11: Sebastian Zietz (HAV) x Wiggolly Dantas (BRA)

12: Adriano de Souza (BRA) x Stuart Kennedy (AUS)



