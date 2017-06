Confusão em Turim durante a final da Liga dos Campeões deixa feridos

Na Itália

Um tumulto ocorrido na Piazza San Carlo, em Turim, na Itália, onde torcedores se reúniam para assistir a final da Liga dos Campões deixou feridos neste sábado. Segundo informações, um homem teria soltado um rojão no meio da praça e gritado que era uma bomba. Ao menos 400 pessoas ficaram feridas. As informações são do portal La Gazzetta dello Sport.



O incidente teria ocorrido quando a Juventus fez o gol que empatou a partida em 1 a 1 contra o Real Madrid. Mais de 40 mil pessoas acompanhavam a final na praça.