De volta à Liga dos Campeões, United tem atacante do Real na mira

Mercado

De volta à disputa da Liga dos Campeões na próxima temporada, o Manchester United está com o olhar apurado para o mercado. E um nome galáctico já está na mira. Trata-se do atacante Álvaro Morata, reserva imediato de Karim Benzema no Real Madrid.

De acordo com o jornal espanhol As, a grave lesão no joelho de Ibrahimovic é o principal combustível para o United ir atrás de um centroavante renomado. Para tirar Morata do Santiago Bernabéu, o clube inglês teria que desembolsar cerca de 70 milhões de euros (R$ 260 milhões).

Outro relevante jornal europeu, o The Telegraph traz que Romelu Lukaku, destaque do Everton na última temporada, e Andrea Belotti, joia do Torino, também estão na mira e podem parar no Old Trafford no segundo semestre.