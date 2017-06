Demoliner é eliminado nas duplas mistas de Roland Garros

Adeus, Paris

Tenista de Caxias do Sul, Marcelo Demoliner se despediu do Grand Slam francês nesta terça-feira

O gaúcho Marcelo Demoliner se despediu nesta terça-feira de Roland Garros.



Depois de ser eliminado na estreia da chave de duplas masculinas, ao lado do neozelandês Marcus Daniell, desta vez o tenista de Caxias do Sul foi derrota nas quartas de final torneio de duplas mistas. Em parceria com a espanhola Maria José Martínez, Demoliner parou diante colombiano Robet Farah e da alemã Ana-Lenna Groenefeld.

O brasileiro e a espanhola começaram bem a partida, mas acabaram levando a virada em três sets, parciais de 5/7, 6/3 e 10-6, em uma hora e 22 minutos de partida.

Com a derrota de Demoliner, o duplista Rogério Dutra Silva é o único brasileiro ainda vivo no Grand Slam francês. Nesta quarta-feira, pelas quartas de final da chave de duplas masculinas, o paulista e o italiano Paolo Lorenzi enfrentam o espanhol Fernando Verdasco e o sérvio Nenad Zimonjic.

