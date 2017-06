Durant e Curry brilham, Warriors atropelam e abrem 2-0 na final da NBA

Oakland

Com mais uma ótima atuação dos astros Kevin Durant e Stephen Curry, o Golden State Warriors venceu o Cleveland Cavaliers de LeBron James por 132-113 no domingo e abriu 2-0 na final da NBA.

Durant terminou a partida com 33 pontos e 13 rebotes. Curry anotou um triplo-duplo, 32 pontos, 10 rebotes e 11 assistências, na 14ª vitória consecutiva dos Warriors nos playoffs.

LeBron James também conseguiu um triplo-duplo, com 29 pontos, 11 rebotes e 14 assistências, mas não teve o auxílio dos companheiros de time.

A série em melhor de sete partidas segue agora para Cleveland, onde serão disputados os jogos 3 e 4, na quarta-feira e sexta-feira.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, em que o GSW foi para o intervalo com 67-64 no placar, o time da Califórnia dominou o segundo tempo e os Cavaliers jogaram a toalha a quatro minutos do fim, quando LeBron, Kyrie Irving e Kevin Love foram para o banco no momento em que os Warriors venciam por 21 pontos (125-106).

Apesar da desvantagem, os torcedores de Cleveland recordam do ano passado, quando os Cavaliers perdiam as finais por 1-3 e conseguiram uma grande virada para conquistar o título com 4-3.

Esta é a terceira final consecutiva da final entre Warriors e Cavaliers, com a vitória do GWS em 2015 e o triunfo do time de LeBron James em 2016.

* AFP