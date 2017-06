Em rede social, David Goffin diz que sofreu rompimento muscular

O belga David Goffin, número 12 do ranking da ATP, revelou pelo Twitter que sofreu um rompimento muscular. A lesão ocorreu durante o jogo contra o argentino Horacio Zeballos, na terceira rodada de Roland Garros.

Hello guys, the last tests revealed a muscle tear. It will take time to heal but I hope to get well soon ! Thank you for your messages ¿¿¿¿ pic.twitter.com/ViNEnBzx6l