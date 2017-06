Ex-presidentes da Conmebol são denunciados por lavagem de dinheiro

Asunción

A Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol) denunciou os ex-presidentes Nicolás Leoz e Eugenio Figueredo por lavagem de dinheiro, nesta terça-feira, segundo fontes da entidade.

–A Direção Jurídica da Conmebol informou às dez associações membras da entidade, nesta terça, que entrou com denúncia penal no Ministério Público do Paraguai por suposto envolvimento em fatos puníveis por quebra de confiança, apropriação, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e associação criminosa, que tanto afetaram o patrimônio da Conmebol – declarou a instituição em declaração publicada no site.

