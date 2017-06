Falso alerta de bomba em Turim deixou mais de mil feridos

Turim

Um tumulto provocado por um falso alerta de bomba em uma praça do centro de Turim no sábado, onde milhares de pessoas assistiam a final da Liga dos Campeões, deixou mais de mil feridos.

Poucos minutos antes do fim da partida, após a explosão de fogos de artifício algumas pessoas fizeram um alerta sobre uma bomba, o que provocou o movimento de pânico na praça de San Carlo.

De acordo com um balanço atualizado da polícia italiana, quase todas as vítimas sofreram ferimentos leves, mas sete pessoas foram levadas para hospitais da cidade do norte da Itália.

Dez minutos antes do fim da partida, em que o Real Madrid goleou a Juventus de Turim por 4-1, a multidão começou a correr em direção às barreiras de segurança ou aos edifícios que cercam a praça, onde foram instalados diversos telões.

Muitas pessoas caíram no chão ou ficaram feridas com os pedaços de vidro que estavam no solo.

Poucos minutos depois do tumulto, a praça estava repleta de calçados, bolsas e outros bens pessoais abandonados pelos torcedores.

"Ouvimos um barulho, aconteceu uma correria. As pessoas começaram a cair umas em cima das outras. Tenho sangue de pessoas que caíram em cima de mim", disse à AFP Luca, de 32 anos.

"Foi como uma onda, as pessoas pulavam sobre as outras. Foi um momento realmente terrível, pensamos no que aconteceu m Manchester", completou, em referência ao atentado de 22 de maio em um show da cantora Ariana Grande.

O prefeito de Turim, Renato Saccone, afirmou que "a causa principal foi o pânico, mas para compreender o que o provocou será necessário esperar um pouco".

A praça San Carlo recuperou rapidamente a calma e milhares de "tifosi", os torcedores da Juve, retornaram para buscar seus pertences.

Para os torcedores mais veteranos da Juventus, o tumulto de sábado lembrou a tragédia de 1985, quando pouco antes da final da Copa dos Campeões de Europa entre 'Juve' e Liverpool no estádio de Heysel (Bélgica) uma grande confusão deixou 39 mortos, a maioria italianos.

A final foi disputada em seguida e a 'Juve' conquistou seu primeiro título de campeão da Europa. O segundo e até agora último foi conquistado em 1996.

Com a vitória de sábado, o Real Madrid conquistou sei 12º título da Liga dos Campeões.

* AFP