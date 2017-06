Feijão estreia com vitória em torneio na República Tcheca

Circuito

O número quatro do Brasil e 140 do mundo, João Souza, o Feijão, estreou com vitória na chave do Challenger de Prostejov, na República Tcheca, que é realizado no saibro e distribui 127 mil euros em premiações.

Feijão encarou o italiano Lorenzo Giustino, 175º do mundo. Após duas horas e 53 minutos de partida, fechou o placar em 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (1) e 6/3, tendo disparado 10 aces contra sete do italiano, que venceu 69% dos pontos jogados em seu primeiro serviço contra 75% de aproveitamento do brasileiro.

Na segunda rodada, Feijão encara o sexto favorito, o montenegrino Radu Albot, que superou o argentino Facundo Bagnis por 7/6 (3), 2/6 e 6/2.

Por ser realizado simultaneamente à segunda semana de Roland Garros, o torneio tem a chave cheia de top 100 e viu o ex-top 5, Tommy Robredo, que ocupa atualmente o posto de 274º do mundo e é convidado da organização, a superar o ex-top 30 e atual 164º, o polonês Jerzy Janowicz por 3/6, 6/4 e 7/6 (4).

Robredo encara na segunda rodada o ex-top 10 Ernests Gulbis, que na segunda-feira superou o sérvio Nobert Gombos por 6/4 e 6/2.