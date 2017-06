Segundo semestre

As copas regionais terão um atrativo extra para os clubes participantes neste ano. O presidente da FGF, Francisco Novelletto, confirmou que as competições darão vagas para Série D e Copa do Brasil.

A fórmula das competições, quantidade de participantes e definição das vagas ainda não foi determinada. Em julho, haverá um congresso técnico para esclarecer o regulamento.

A Copa também valerá uma vaga na Recopa, que, no ano que vem, envolverá o Novo Hamburgo, campeão gaúcho.