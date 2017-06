Griezmann garante que fica no Atlético de Madri no próximo ano

Paris

O francês Antoine Griezmann garantiu, em entrevista transmitida pelo programa Téléfoot, neste domingo, que vai continuar no Atlético de Madri na próxima temporada, apesar dos rumores sobre uma possível transferência.

"A punição do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) existe. O Atlético não pode contratar. Decidi continuar, junto com meu assessor esportivo Eric Olhats. É um momento difícil para o clube e seria um golpe baixo eu ir embora agora. Conversamos com os dirigentes e vamos continuar na próxima temporada", explicou o jogador, eleito melhor atleta da Eurocopa 2016.

O TAS analisou recurso dos Colchoneros nesta semana, mas manteve a proibição de contratações até janeiro de 2018. O time quebrou regras de compra de jogadores menores de idade.

Griezmann demonstrou incômodo pelas frequentes perguntas sobre seu futuro, mas o próprio atacante indicou que poderia sair rumo ao Manchester United: "a chance é de 60%", revelou no dia 22 de maio.

O presidente do Atlético, Enrique Cerezo, declarou que o jogador continuaria no time na próxima temporada, quando a equipe vai inaugurar o novo estádio Metropolitano, que tem capacidade para 70.000 torcedores.

Griezmann tem contrato até 2021 e cláusula de rescisão estipulada em 100 milhões de euros, segundo a imprensa espanhola.

O anúncio do atacante tranquiliza os torcedores do time, depois do treinador argentino Diego Simeone também garantir que permanece para o próximo ano.

* AFP